İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada üçüncü duruşma Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görüldü. 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen İmamoğlu'nun savunması sırasında mahkeme başkanı ile arasında gergin anlar yaşandı.

DURUŞMA SİLİVRİ'DE YAPILDI

Davanın, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'de görülmesine karar verildi. Duruşmayı, Kahramanmaraş'a atanan hâkim Ali Doğan yerine, daha önce İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olan adli hâkim Sinan Erdemli yönetti.

Saat 11.26'da alkışlar eşliğinde salona getirilen İmamoğlu, mahkeme başkanının sert uyarılarıyla karşılaştı.

'UMARIM SİZİN BAŞINIZA GELMEZ'

İmamoğlu, bugüne kadar hakkında açılan davalarda 12 kez heyet değiştiğini belirterek, bunun hem kendisini hem de hâkimi zor durumda bıraktığını söyledi. Hâkime dönerek:

'Umarım sizin başınıza böyle bir şey gelmez.' dedi.

BELGE GERGİNLİĞİ: 'BAĞIMSIZ KARAR VEREBİLECEK MİSİNİZ?'

İmamoğlu, diplomasının sahte olmadığını yineleyerek mahkeme başkanına şu soruyu yöneltti:

'Belgelerimin tümünün gerçek olduğunu kanıtlarsak, bağımsız bir karar verebilecek misiniz?'

Davanın bir 'kumpas' olduğunu savunan İmamoğlu, 'tertemiz bir diploması olduğunu' ve 19 yaşındaki haliyle yargılanmayı reddettiğini söyledi.

HAKİMDEN TARTIŞMA YARATAN SORU: 'O DÖNEM FAKİR MİYDİNİZ?'

Mahkeme başkanının İmamoğlu'na, geçmişte İstanbul Üniversitesi'ne yazdığı dilekçeyi hatırlatarak:

'O dönem maddi durumunuz kötü müydü?' diye sorması tansiyonu yükseltti.

İmamoğlu, soruya tepki göstererek:

'Dosyada sizi en çok bu mu etkiledi hâkim bey? Çok kötü bir giriş yaptınız.' dedi.

'BİRİLERİ NAMUSSUZLUK YAPAR DİYE SAKLAMIŞIMDIR'

İmamoğlu, üniversite kayıt evraklarını büyük boy çıktılar hâlinde mahkemeye sundu:

'Gördüğünüz gibi belgelerim yanımda. İyi ki saklamışım, yarın birileri bunun üzerinden namussuzluk yapar diye saklamışım herhalde.' dedi.

Hakime, üniversitesini sorduğu sırada 'Ne güzel, ben sizin de hakkınızı koruyorum' ifadeleri dikkat çekti.

İDDİANAMEYE TEPKİ: 'ŞUNU YAZAN SAVCI TERFİ EDİYOR'

İmamoğlu, savcılığın iddianamesindeki boşluklara tepki göstererek:

'Şunu yazan savcı terfi ediyor. Bu dava sadece yargı üzerinden değil, akademik kurumlar üzerinden de siyasallaştırılıyor' İfadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar'ın diploma iptaliyle ilgili açıklamalarını da eleştirerek:

'Devlet üniversitesi talimatla hareket edemez.' ifadesini kullandı.

HAKİMLE SERT DİYALOG: 'GEREKİRSE SORGULANIRSINIZ'

Hâkim 'Burada sorgulanan sizsiniz' deyince İmamoğlu şu yanıtı verdi:

'Gerekirse sorgulanırsınız hâkim bey.'

Gerilim artarken İmamoğlu, askerlik ve doğum belgelerine atıfta bulunarak:

'Askerliği de iptal edin. Doğum belgem yok, onu da iptal edebilirsiniz belki' ifadesine yer verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ: 'YARGININ HİÇ NİYETİ YOK'

Mahkeme, duruşmayı 16 Şubat'a erteleyerek idare mahkemesinin kararının beklenmesine hükmetti.

Ara karara sert tepki gösteren İmamoğlu, salonda yüksek sesle:

'Yargılamaya niyetiniz yok, hepinize çok yazık. Çok yazık hepinize!' dedi.

Salonun bir kısmı sıralara vurarak kararı protesto etti.

DİPLOMA İPTAL SÜRECİ

- 18 Eylül 2024: CİMER'e sahte diploma ihbarı yapıldı.

- 1 Ekim 2024: Savcılığa resmi şikâyet sunuldu.

- Şubat 2025: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

- 24 Şubat 2025: Üniversiteden resmi bilgi talep edildi.

- 5 Mart 2025: İmamoğlu'nun ifadesi alındı.

- 18 Mart 2025: İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasını iptal etti.

- 8 Temmuz 2025: İddianame kabul edildi.

- Temmuz 2025: İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

- 5 Ağustos 2025: İmamoğlu'nun diploma bilgileri üniversite sisteminden ve e-Devlet'ten silindi.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İddianamede, İmamoğlu'nun 'resmi belgede sahtecilik' suçuna zincirleme şekilde iştirak ettiği öne sürülüyor.

Savcılık, 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis talep ediyor.

Ayrıca, hapis cezası verilmesi durumunda kamu haklarından yoksun bırakılmasına da hükmedilmesi isteniyor.

