Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin girişimleriyle Adıyaman'a yeni bir taziye evi daha kazandırılıyor Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile hayırsever iş insanı Osman Aslan arasında, kente kazandırılacak yeni Taziye Evi için protokol imzalandı.

Başkan Tutdere'nin, kamu kaynaklarını doğru ve verimli kullanırken aynı zamanda toplumun farklı kesimleriyle güçlü bir dayanışma ve diyalog kültürü geliştirerek Adıyaman'a yeni hizmetler kazandırma yönündeki çalışmaları kapsamında önemli bir projeye daha imza atıldı. Cumhuriyet Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde belediyeye ait alanda inşa edilecek taziye evinin tüm yapım masrafları iş insanı Osman Aslan tarafından karşılanacak.

Anahtar Teslimi Belediyeye Yapılacak

Yapımına kısa süre içerisinde başlanması planlanan taziye evi, tamamlandıktan sonra anahtar teslimi ile Adıyaman Belediyesine devredilecek. Merkeze isim verilmesi yönünde bir talep olması halinde ise konu Belediye Meclisine sunulacak.

'Dayanışmayla Büyüyen Bir Şehri İnşa Ediyoruz'

Protokol töreninde konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Halkımızın bütçesini halkımız için en doğru ve yerinde şekilde kullanırken, gerek Adıyaman'ımızda gerekse şehir dışında yaşayan hayırseverlerimizle diyaloglarımızı geliştirerek şehrimize yeni hizmetler kazandırmak bizleri mutlu ediyor. İş insanı Sayın Osman Aslan'a bu anlamlı katkısı için teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi hep birlikte, dayanışmayla büyüyen bir Adıyaman'ımızı inşa ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE