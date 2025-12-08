Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, 9-16 yaş aralığındaki otizmli öğrencilerin ders sırasında sıralara bağlandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Bir veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Görüntülerin yayılması üzerine Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek olayla ilgili idari inceleme başlattı.

'Çocuklar Küfür ve Şiddete Maruz Kalıyor'

Oğlunun söz konusu okulda eğitim gördüğünü dile getiren Tülay Gürel, yaşananlara sert tepki gösterdi. Çocukların hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri süren Gürel, 'Bu çocuklar sessiz, güvenli ve uygun ortamlarda eğitim almalı. Ancak burada hakarete uğruyor, bağlanıyor ve kötü muamele görüyorlar. Eğitimsiz kişiler yüzünden çocuklarımız büyük zarar görüyor' ifadelerini kullandı.

'Öğrencileri Kontrol Altına Almak İçin Bağlıyorlar'

Çocuğunun daha önce başka bir şehirde aldığı eğitimden olumlu sonuçlar aldığını belirten Gürel, Bursa'ya taşındıktan sonra ciddi sorunlar yaşamaya başladıklarını söyledi. Gürel, 'Konya'dayken çocuğum resim bile çizebiliyordu. Buraya geldikten sonra her şey değişti. Okula alınıyor ama veliler içeriye sokulmuyor. Uygunsuz ortamda eğitim görmek çocuğa zarar veriyor. Bilgi ve donanım yetersizliği nedeniyle çocukları idare etmek için bağlıyorlar' dedi.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin ardından okulda görev yapan personel ve yöneticiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması bekleniyor.

Kaynak : PERRE