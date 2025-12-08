Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kuluncak ilçesinin yıllardır süren içme suyu sorununu kalıcı çözüme kavuşturuyor. Sivas'ın Sarıca bölgesinden getirilecek su için 38 kilometrelik isale hattı çalışması tamamlanırken, ilçe genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşulması hedefleniyor.

Mahalle Muhtarlarından Teşekkür

Alvar Mahalle Muhtarı Abbas Dinç, yapılan çalışmanın içme suyu kalitesini ciddi şekilde artırdığını belirterek, 'İçme suyumuz artık hazır su kalitesinde. Kuraklık nedeniyle su sıkıntımız artmıştı. Bu yatırımla Sofular ve Bıcır mahalleleri yeniden su bolluğuna kavuşacak. Emeği geçen herkese mahallelim adına teşekkür ediyorum' dedi.

Bıcır Mahalle Muhtarı Hasan Özer ise, 'Kuluncak ve çevre köylerde uzun süredir ciddi su sorunu yaşanıyordu. Çoğu zaman şişe suyu kullanmak zorunda kalıyorduk. Şu an çok kaliteli suya kavuştuk. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Sofular Mahalle Muhtarı Murat Aktaş da uzun yıllardır süren su sıkıntısının sona ereceğini vurgulayarak, 'İki kuyumuza rağmen yeterli suyu temin edemiyorduk. Bu yatırımla inşallah tamamen rahatlayacağız' dedi.

Sarıca Mahalle Muhtarı Tekin Boyraz ise projenin büyüklüğüne dikkat çekerek, 'Yaklaşık 10 bin nüfusa hitap edecek büyük bir sistem kuruluyor. Bir yıldır sahada yoğun bir çalışma yürütüldü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.

'38 Bin Metrelik İsale Hattı Tamamlandı'

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, yatırımla ilgili yaptığı açıklamada, 'Kuluncak'ın güçlü bir altyapıya kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 38 bin metre uzunluğundaki isale hattını tamamladık. 30 metreküplük kaptaj ve biriktirme binasını hizmete aldık. Ayrıca bölgede 250 metre yatay sondaj çalışması gerçekleştirildi' dedi.

Genel Müdür Çeçen, devam eden çalışmalar kapsamında Sofular Mahallesi'nde 30 metreküplük, Alvar Mahallesi'nde 100 metreküplük ve ilçe merkezinde 500 metreküplük içme suyu deposu inşaatlarının sürdüğünü belirterek, 15 tahliye hattı ile birlikte 70 bin metrekare asfalt ve 10 bin metrekare kilit taşı çalışmasının da devam ettiğini kaydetti.

Genel Müdür Çeçen, amaçlarının Kuluncak ve bağlı mahallelerin hem altyapı hem de üstyapı açısından daha güvenli, modern ve konforlu bir yaşam ortamına kavuşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

