Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Malatya'da yapılan gençlik ve spor tesislerini incelemek, Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasında oynanan 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası final maçını izlemek amacıyla Malatya'ya geldi. Bakan Bak, bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, 'Deprem yaşayan şehirlerimizi ayağa kaldırmak önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde desteklerimizi veriyoruz. Güzel projeler kazandırınca gençlerimiz faydalanacak. Ciddi destekler veriyoruz. 2026 yılında da desteklerimiz devam edecek' dedi.

Malatya Belediye Başkan Sami Er ise, 'Göreve geldiğimizde 'Malatya'yı spor, eğitim ve kültür şehri yapacağız' dedik. Sayenizde bunun ciddi bir karşılığı var. Depremde yara alan şehrimize yaptıklarınız takdire şayan' ifadelerini kullandı.

Başkan Er, şehirde hayata geçirilecek projelerle ilgili sunum yaparak, 'Mevcut stadımızla ilgili bir projemiz var. Bunun yanında 'Spor Köyü' projemiz bulunuyor. İnönü Üniversitesi karşısındaki alanı spor adası yapmak istiyoruz. Kırsalda da tesis projelerimiz olacak. İkizce gibi yeni yerleşim yerleri için çalışmalarımız sürecek' ifadelerini kullandı.

Ziyarete Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri ile kalabalık bir heyet eşlik etti.

