Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hakan Er başkanlığında yapıldı. Toplantıda iş dünyasının yaşadığı zorluklara değinen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Gerek sınırlarımızdaki jeopolitik krizler gerek ülkemizdeki ekonomik dalgalanma hepimizi her açıdan zorlar hale geldi. Bugün geldiğimiz noktada; firmalarımızın kârlılığı erimiş, öz kaynakları zayıflamış, yatırım iştahı baskılanmıştır” açıklamalarında bulundu.

“Kapsayıcı teşviklerle üretimi yeniden anlamlandırmak zorundayız”

6. bölge teşviklerinin Malatya’da devam etmesinin elzem olduğununun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, “Gerek sınırlarımızdaki jeopolitik krizler gerek ülkemizdeki ekonomik dalgalanma hepimizi her açıdan zorlar hale geldi. Bugün geldiğimiz noktada; firmalarımızın kârlılığı erimiş, öz kaynakları zayıflamış, yatırım iştahı baskılanmıştır. Bu sadece üyelerimizin sırtlanabileceği bir yük değil. Geçici desteklerle zaman kazanmak değil, kapsayıcı teşviklerle üretimi yeniden anlamlandırmak zorundayız. İlimizde uygulamada olan 6. bölge teşvikleri var. O da yıl sonunda sona erecek. Depremden büyük yaralar almış ilimiz ekonomisi için bu teşvik şart. Devam etmesi için her türlü mücadeleyi gösteriyoruz. İş dünyası olarak artık günü kurtarmak değil, önümüzü görmek istiyoruz” diyerek çağrı yaptı.

“Esnafımız ve tüccarlarımız için destek paketleri şart”

Başkan Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısının ardından zirai don destek ödemesi hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin “12 Nisan’da yaşadığımız zirai don afetinin üzerinden 130 gün geçti. Bugüne kadar üreticimize herhangi bir ödeme yapılmadı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Kabine Toplantısının ardından destek ödemesi ile ilgili ilk detayları paylaştı. 420 bin üreticiye toplamda 23,4 milyar TL destek sağlanacağını söyledi. Yapılacak ödemeler için şimdiden teşekkür ediyoruz. Ancak ödemelerin TARSİM veya ÇKS kaydı gibi şartlar koşulmadan tüm üreticilere yapılmasını bekliyoruz. Esnafımız, tüccarımız ve ihracatçımız için de destek paketlerinin şart olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” yanıtını verdi.

“TSO üyelerine ön koşulsuz E-vize imkanı sağlanacak”

Çin Büyükelçiliği ile yürütülen görüşmeler sonucunda TSO üyelerine ön koşulsuz E-vize imkanı sağlanacağını açıklayan Başkan Sadıkoğlu, “Geçtiğimiz aylarda Çin Büyükelçisini ve heyetini Odamızda ağırlamıştık. O gün yapmış olduğumuz talep doğrultusunda yürüttüğümüz resmi yazışmalar ve görüşmeler neticesinde Çin’e ön koşulsuz E-vize imkanı sağlanması kararı alındı. Üyelerimiz, 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla başvurarak 180 gün geçerli, 30 gün ikamet süreli ön koşulsuz E-vize imkanından yararlanabilecek. Üyelerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Büyük Taarruz Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşamasıdır”

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi’yle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Sadıkoğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında şanlı Türk ordusunun, 26 Ağustos 1922’de başlayıp 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşamasıdır. Tarihimiz göstermiştir ki, milletimiz hiçbir zaman tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz da. Zor şartlar altında kazanılan Büyük Taarruz Meydan Muharebesi bunun en güzel örneğidir. Büyük Taarruzun sonucu olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünde, Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum. Anadolu’yu bizlere vatan kılan Malazgirt Zaferi’nin de 954. yıl dönümü. Bu vesileyle Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” dedi.

“Gazze’deki saldırıları lanetlemeye devam edeceğiz”

Filistin’de yaşanan katliamlarla ilgili Batılı ülkelere tepki gösteren Başkan Sadıkoğlu,“7 Ekim 2023’ten bu yana 60 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti, yaralananların sayısı 145 bini geçti. Ölenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor. Gazze’de yaşanan açlık, zulüm ve ölüm, tüm insanlığın ayıbıdır. Dünyaya adalet ve demokrasi bahşettiklerini söyleyen Batılı ülkeler, İsrail’in Gazze’de soykırım yapmasını en doğal hakkı olarak görüyorlar. Ne yazık ki dünya baktığını görmüyor, işittiğini duymuyor, konuştuğunda ise gerçekleri saklıyor. Canımız yanarak takip ettiğimiz vahşi saldırıları ilk gününden bugüne lanetledik, lanetlemeye de devam edeceğiz” dedi.

Meclis toplantısında sona eren konuşmasının ardından gündem maddeleri tek tek alındı. Toplantıda geleneksel hale gelen plaket takdimleri de gerçekleştirildi.

Kaynak : PHA