Yılbaşı tedbirleri kapsamında kaçak ve sahte alkol satışını engellemeye yönelik olarak Malatya genelinde 25-26-27 Aralık 2025 tarihleri arasında geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

Emniyet birimleri tarafından yapılan kontrollerde, il genelinde toplam 109 tekel bayii denetlenirken, bu iş yerlerinde bulunan 114 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Denetimler sırasında, kapanış saatlerine uymadığı tespit edilen 1 iş yerine tutanak düzenlendi.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla özellikle yılbaşı öncesinde denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

