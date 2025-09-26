Şeriban ÖZÇAKMAK – Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Aksa Malatya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ekibinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, vatandaşı mağdur etmeden sorunlara en hızlı ve güvenilir bir şekilde cevap verilmesini talep etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, vatandaşa doğalgaz hizmetinin bir an sunulması gerektiğinin altını çizerek, “Şehrimiz büyük depremler yaşadı. Birçok alanda olduğu gibi doğalgaz alt yapımızda da ciddi sıkıntılar yaşadık. Aksa Malatya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. firmamıza teşekkür ediyoruz, her türlü sorunun üzerine hassasiyetle eğiliyor. Bugün sayın müdürümüzü, odamız ev sahipliğinde doğalgaz mühendislik firması yetkileri olan üyelerimizle bir araya getirdik. Aslında üyelerimizin sorunu, vatandaşımızın sorunu demek. Firmalarımız da sonuçta vatandaşın evine ve işyerine daha sağlıklı ve güvenilir doğalgaz projelerini sunmak için hizmet veriyor. Gerek TOKİ deprem konutlarında gerekse rezerv alanlarda hızlı hareket edilerek vatandaşa doğalgaz hizmetini bir önce sunmak lazım. Sizlerden talebimiz vatandaşımızı mağdur etmeden taleplere en hızlı ve güvenilir bir şekilde cevap vermenizdir. Aksa Malatya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Müdürü Güngör Ateş’e ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Müdürü Güngör Ateş ise, 7 gün 24 saat anlayışı ile hizmet verdiklerini belirterek, firmalardan gelen soruları cevaplayıp sorunları not aldı.

Toplantıda Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Basri İlhan, Yönetim Kurulu Üyesi Mikail İkiz, Malatya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. İşletme Müdürü Muhittin Hasan Tural ve Malatya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. şube müdürleri hazır bulundu.

Kaynak : PHA