Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yeni torba kanun teklifinde yer alan dördüncü geçici vergi döneminin yeniden getirilmesi maddesinin işletmelere ek yük oluşturacağını söyledi.

7 Ekim 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni değerlendiren Sadıkoğlu, teklifteki bazı düzenlemelerin iş dünyasının yükünü hafifletmek yerine artıracağına dikkat çekti.

Özellikle dördüncü geçici vergi döneminin yeniden uygulanacak olmasının işletmeleri zora sokacağını ifade eden Sadıkoğlu, 'Torba yasa taslağına göre dördüncü geçici vergiyi tekrar geri getiren madde, 2025 yılı kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girecek. Bu durumda 2025/4 dönem geçici vergi beyannamelerinin 17 Şubat 2026 tarihine kadar verilmesi gerekecek. Ne işletmelerimiz ne de mali müşavirlerimiz buna hazır. Depremlerden büyük yaralar alan ve toparlanma mücadelesi veren işletmelerimiz teşvik beklerken, bu tür yüklerin gelmesi süreci olumsuz etkiliyor' dedi.

Üç yıl önce kaldırılan uygulamanın yeniden gündeme getirilmesini anlamadıklarını vurgulayan Sadıkoğlu, üyelerin bu konuda rahatsız olduğunu belirtti. Sadıkoğlu, 'Bu uygulamanın yeniden hayata geçmemesini talep ediyoruz. Hazırladığımız resmi yazı ile Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara ilettik. Sürecin takipçisi olacağız' diye konuştu.

