Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.43'te kaydedilen depremin yerin 9.39 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, deprem sonrası an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği belirtildi. Açıklamada, saha tarama çalışmalarının sürdüğü ifade edilerek, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

HABER: MALATYA (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE