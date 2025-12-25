Malatya'nın Akçadağ ilçesinde toplumla güven temelli bağların güçlendirilmesine yönelik örnek bir etkinlik gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Kayhan AY, DHMİ Malatya Havalimanı Müdürü Serdar AKYÜZ, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Deniz YILMAZ ve emniyet personelleri, Aksaray Şehit Akgün İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

'Sevgiyle Güçlü, Güvenle Mutluyuz' mottosuyla düzenlenen program kapsamında, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencilerin büyük ilgisini gördü. Oyunlar, eğitici aktiviteler ve çeşitli sürprizlerle dolu programda çocuklar doyasıya eğlenirken, emniyet teşkilatının toplumla iç içe, ulaşılabilir ve güven veren yüzü bir kez daha ortaya konuldu.

Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Kayhan AY, çocukların heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu. Samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği etkinlikte, çocuklara güvenlik bilinci, trafik kuralları ve toplumsal dayanışmanın önemi yaş gruplarına uygun bir dille aktarıldı. Öğrencilerin merakla yönelttiği sorular tek tek yanıtlanırken, polislik mesleğine dair farkındalık da oluşturuldu.

Programda konuşan yetkililer, çocukların güvenli, mutlu ve bilinçli bireyler olarak yetişmesinin toplumsal huzurun teminatı olduğunu vurguladı. Bu tür ziyaretlerin, çocukların güvenlik güçlerine olan sevgisini ve güvenini pekiştirdiği ifade edildi.

Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona ererken, öğrencilerin yüzlerindeki tebessüm ve coşku dikkat çekti. Aksaray Şehit Akgün İlkokulu yönetimi ve öğretmenleri, gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında benzer etkinliklerin ilerleyen süreçte de devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PERRE