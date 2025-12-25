Terörle Mücadele Kahramanları Derneği tarafından Adıyaman'da düzenlenen 'Gaza Anlayışı ve Gazilik' konulu konferans programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda, şehit ve gazilerin vatan uğruna verdiği fedakârlıkların topluma aktarılması ve özellikle genç nesillerde milli bilinç oluşturulması amaçlandı.

Konferansa, Terörle Mücadele Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu ve Er Şehit ve Gaziler Platformu Başkanı Gazi Okan Özalp, TÜGVA İl Başkanı Recep Tepe, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Musa Şimşek, Adıyaman Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Hacı Erdengi, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Fidan Karakuş ve Yardımcısı Deniz Bakır, Kahta MHP İlçe Başkanı Sıraç Aslan ve Yardımcısı Hüseyin Asar, Gölbaşı MHP İlçe Başkanı Hanifi Er, Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Alkan, Adıyaman Türk Büro-Sen Şube Başkanı Adem Seçilmiş, Adıyaman Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı İbrahim Ertaş, Türk Orman-Sen Temsilcisi Zeynel Ekici, şehit ve gazi aileleri ile çok sayıda genç katıldı.

Programın konuşmacıları arasında Besni Belediye Başkan Yardımcısı ve Şair-Yazar Gökhan Serter yer aldı. Serter, konuşmasında gazilik ve şehitlik kavramlarının tarihsel ve manevi boyutlarına değinerek, bu kutsal değerlerin doğru şekilde anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Konferansta ayrıca, terörle mücadelede verilen fedakârlıkların asla unutulmaması gerektiği vurgulanırken, milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Program, şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE