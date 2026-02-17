Adıyaman Belediyesi, çevre dostu uygulamalar kapsamında 'Sıfır Atık' vizyonunu sokak hayvanlarını da kapsayacak şekilde genişletti. Adıyaman Valiliği tarafından kurulduktan sonra Belediye'ye devredilen hayvan barınağındaki mama üretim atölyesi, modern ekipmanlarla tam kapasite hizmet vermeye başladı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde toplanan yemek artıkları, tesiste özel işlemlerden geçirilerek fermente ediliyor. Günlük ortalama 800 kilogram yemek atığı işlenirken, süreç sonunda yaklaşık 400 kilogram kuru mama elde ediliyor. Üretilen mamalar 15 kilogramlık paketler halinde hazırlanarak Sitilce'de bulunan hayvan barınağında yaşayan yaklaşık 800 sokak hayvanının beslenmesinde kullanılıyor.

Yürütülen çalışmayla hem atık miktarının azaltıldığı hem de belediye bütçesine tasarruf sağlandığı bildirildi. Proje sayesinde barınaktaki hayvanların düzenli ve sağlıklı beslenmesine katkı sunulurken, geri dönüşüm temelli üretim modeliyle çevresel sürdürülebilirliğin de desteklendiği kaydedildi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, göreve geldikleri günden bu yana kaynakların verimli kullanımına öncelik verdiklerini belirterek, 'Bu projeyle bir yandan israfın önüne geçiyor, diğer yandan barınağımızdaki 800 hayvanın sağlıklı beslenmesini sağlıyoruz. Teknolojik cihazlarla ürettiğimiz bu mamalar sayesinde belediye bütçemizde ciddi bir tasarruf sağlarken, çevreye duyarlı bir modeli Adıyaman'a kazandırmış olduk. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE