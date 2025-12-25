Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Şiir Dinletisi Topluluğu, Adıyaman Kapalı Cezaevi'nde mahkumlar için anlamlı bir kültür-sanat etkinliğine imza attı. 'Duvarları Aşan Nefes ile Şiir ve Müzik Dinletisi' başlığıyla düzenlenen program, cezaevinde bulunan mahkumlara moral olurken duygu dolu anlara da sahne oldu.

Adıyaman Üniversitesi Araştırma Görevlisi İpek Turan'ın öncülüğünde çalışmalarını sürdüren topluluk, gerçekleştirdikleri etkinlikle sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü cezaevi duvarlarının ötesine taşıdı. Programın proje süreci ise ADYÜ öğrencisi İrem Araz tarafından ÜNİDES programı kapsamında hazırlandı.

Etkinlikte konuşan Adıyaman Cezaevi Savcısı Ahmet Tayyip Dikici, programın son derece kıymetli olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. Konuşmanın ardından mahkumların 'Allah razı olsun' sözleri salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Perre Haber Ajansı Kültür Sanat ve Edebiyat Haberleri Editörü, Yazar-Şair Murat Kayış da programda onur konuğu olarak yer aldı. Kayış, bugüne kadar birçok platformda ve sahnede yer aldığını ancak bu etkinliğin kendisi için en anlamlısı olduğunu belirterek, başta Savcı Ahmet Tayyip Dikici olmak üzere Cezaevi Müdürü'ne ve Baro Başkanı'na desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

Program, şiir dinletisiyle başlayıp müzik dinletisiyle devam etti. Müzik bölümünde Malatya'dan gelen ve alanlarında başarılı müzisyenler sahne alarak mahkumlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Etkinlik, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

