Adıyaman'da Genç Nesiller Derneği tarafından Gölge Sanat Akademi Sahnesi'nde gerçekleştirilen programda; şair ve seslendirmen Murat Kayış, eğitimci sanatçı Barış Songül ve eğitimci sanatçı Umut Taştan tarafından şiir ve müzik dinletisi sunuldu.

Yazar ve şair Murat Kayış, bu geceyi özel kılanın Genç Nesiller Derneği ve derneğin üyeleri olduğunu belirtti. Kayış, 'Bu akşam onlara özel bir program yapıyoruz. Dernek Başkanı Nusret Düşük bu konuda gerçekten çok duyarlı. Genç Nesiller Derneği'ni içtenlikle tebrik ediyorum' dedi.

Kayış, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından derneğin sahada yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek, 'Sivil toplumculuğun nasıl yapılması gerektiğini, nasıl faaliyet gösterileceğini tüm çalışmalarıyla ortaya koydular. Bilinçli ve duyarlı arkadaşlarıyla farklı oluşumlar içerisinde aktif rol aldılar. Bu anlamda Genç Nesiller Derneği her yönüyle alkışı ve desteği hak ediyor' ifadelerini kullandı.

Genç Nesiller Derneği Başkanı Hasan Nusret Düşük ise yaptığı açıklamada, derneğin örgütlenme yapısına değindi. Başkan Düşük, 'Derneğimizin Eskişehir'de şube temsilciliği bulunuyor. Ayrıca il ve ilçe temsilciliklerimiz de mevcut. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sayısı her geçen gün artıyor' dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Düşük, 'Umarım birliğimiz ve beraberliğimiz devam eder. Bu tür sanatsal faaliyetleri artırarak sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Başkan Düşük sözlerini, 'Şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Genç Nesiller Derneği'nin en zayıf halkası benim. Gönüllülerimizin her biri çok güçlü. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum' diyerek tamamladı.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği program, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

