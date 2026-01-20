Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı kapsamında Suriye'deki son gelişmeler, SDG'nin tutumu ve Gazze diplomasisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de Şara ile SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında yapılan ve sonuç çıkmayan görüşmeye değinen Bakan Fidan, mutabakatların hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı. Fidan, '10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz. Esas itibariyle bizim baktığımız konu bir mutabakat olması. Türkiye olarak belli konularda rezervimiz olsa da aslında bunu bir kenara bırakıp, mutabakatı desteklemeyi daha öncelikli bir politika olarak tercih ediyoruz. Zorluklara rağmen hayata geçmeli' ifadelerini kullandı.

Suriye'de Kürtlerle ilgili çıkarılan kararnameye de değinen Fidan, Cumhurbaşkanı Şara tarafından atılan adımın önemine işaret ederek, 'Cumhurbaşkanı Şara tarafından çıkarılan kararnameyle çok uzun yıllardır Esed döneminde belli konulardan mahrum edilmiş Kürt kardeşlerimizin haklarının verilmiş olması fevkalade önemli. Kararname hem kültürel hakların garanti altına alınması hem vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmesi, daha ait hissetmesi adına aslında fevkalade önemli' ifadelerini kullandı.

YPG/SDG'nin DEAŞ'lı hükümlüleri serbest bırakmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Fidan, 'Sürekli oynanan DAEŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz' dedi. Bu kapsamda ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile bir görüşme yaptıklarını belirten Fidan, 'Büyükelçi Tom Barrack'la bir görüşme yaptık. Şam'da yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini verdi. Görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik. Onlar da bu konuları açıkçası takdirle karşılıyor' ifadelerine yer verdi.

Gazze diplomasisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Barış Kurulu'na davet edilmesine ilişkin soruya da yanıt veren Fidan, 'Birçok ülkeye davetiye gittiğini görüyoruz. Bize de geldi. Cumhurbaşkanımız kurucu üye olarak davet ediliyor Türkiye adına Barış Kurulu'na. Biliyorsunuz devlet başkanları ve hükümet başkanları düzeyinde Barış Kurulu oluşturuluyor. Buranın bir kuruluş şartı var, sözleşmesi var. Bununla ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımız herhalde çok kısa bir süre içerisinde bu konudaki kararlarını verecekler. Ama şunun altını çizmek istiyorum; Cumhurbaşkanımız başından beri Gazze olayının çözülmesi için uluslararası bir seferberliğin olmasını hep savunmuştur. Buna da öncülük etmiştir. Birçok uluslararası arkadaşıyla, partneriyle, kardeşiyle de bunun emeğini, çabasını vermiştir. Şimdi bu türden bir kurulun kuruluyor olması, birtakım eksiklikler olabilir, ona rağmen kıymetli bir gelişme diye açıkçası değerlendiriyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE