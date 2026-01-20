CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında emeklilere maaş zammı düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, CHP'nin vereceği önergeye 'destek olmayız' diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt vererek, Bahçeli'ye kendi önergesini vermesi çağrısında bulundu.

Özel, konuşmasında MHP'den konuya ilişkin bir yanıt beklediklerini belirterek, 'MHP'den de bu konuda bir yanıt bekliyorduk. Yanıt Sayın Bahçeli'den bugün geldi' dedi. Bahçeli'nin açıklamalarına değinen Özel, şöyle konuştu:

'Efendim, en düşük emekli maaşı konusunda Cumhur İttifakı'nın içine nifak sokuyormuşum. Ne yapacakmış? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyileştirme önergesine oy vermeyecekmiş. Eyvallah. Hiçbir itirazım yok. Biz kendi önergemizi vereceğiz, oy veren arkadaşlarla birlikte oy veririz. DEM iyileştirme önergesi verir, ona da oy veririz. İYİ Parti'nin önergesi olur, ona da oy veririz. Hepimiz ortaklaşırız, ona da oy veririz.'

Özel, açıklamasının devamında Bahçeli'ye doğrudan çağrıda bulunarak, emekliler için hazırlanacak her türlü iyileştirme önergesine destek vereceklerini ifade etti. Özel, 'Açık net söylüyorum. Sayın Devlet Bahçeli önergesini versin, onun önergesini geçirelim. Buyursun! Değerli büyüğümüz emeklilere bir büyüklük yapsın, iki elimizle birden destek verelim Devlet Bey. Emekli bu kadar perişan durumdayken, siz de bir yandan buna sefalet ücreti derken, efendim 'CHP bilmem ne... Ben yokum'... Önergeyi sen ver, biz kayıtsız şartsız senin dediğin iyileştirmeye destek vereceğiz' ifadelerini kullandı.

Özel, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların siyasi tartışmaların üzerinde tutulması gerektiğini vurgulayarak, Meclis'te emeklilerin lehine olacak her düzenlemede ortaklaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kaynak : PERRE