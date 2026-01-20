Adıyaman Valisi Osman Varol, kendi durumlarına uygun iş arayan vatandaşları Valilik makamında kabul etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen ve Vatandaşları tek tek dinleyen Vali Varol, iş arayan vatandaşları İŞKUR aracılığıyla OSB'deki sanayi tesisleri ile özel sektördeki diğer çalışma alanlarına yönlendirerek iş olanağı sağlanması noktasında gerekli talimatları verdi.

Gerçekleşen toplantı sonrası Valilik yaptığı açıklamada; 'Valilik olarak vatandaşların işsizlik sorununu çözmek, istihdamı artırmak ve toplumsal huzuru tesis etmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. İfadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE