Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı bünyesinde faaliyet gösteren Kommagene Kadın Korosu'nun konseri şef Nesrin Aslancan yönetiminde gerçekleştirildi. Gecede ayrıca sanatçı İlknur Yürgüç'ün hazırladığı 'Bir Kadın, Bin Renk' isimli resim sergisi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Tutdere: 'Kadınlara Fırsat Verilirse Yapamayacakları Hiçbir Şey Yok'

Programda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kadınların toplumsal yaşamın her alanında daha fazla yer alması gerektiğini belirtti.

Tutdere konuşmasında, 'Kadınların gerçekten mücadele edebilecekleri alanlarda olmaları için onları önceleyeceğiz. Salonun dışında kadınların büyük emekle ortaya koyduğu birbirinden güzel eserleri gördüm. Ben hep şuna inanıyorum; kadınlara fırsat verilirse kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kadınlar cesaretiyle, çalışkanlığıyla ve disiplinleriyle her işin üstesinden gelebilecek güçtedir. Yeter ki önlerindeki engeller kaldırılsın' dedi.

'Kadınların Sorunlarının Çözülmesi İçin Adım Atılmalı'

Türkiye'de kadınların çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Tutdere, özellikle kadın cinayetleri başta olmak üzere kadınların yaşadığı sorunların çözümü için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

Tutdere, 'Kadınların siyasette ve çalışma hayatında hak ettiği yere henüz tam anlamıyla ulaşamadığını biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınların hem çalışma yaşamında hem de sosyal hayatta hak ettikleri yerlere gelebilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz' diye konuştu.

'Kadın ve Erkek Eşitliği Güçlü Bir Toplumun Temelidir'

Kadın ve erkeğin eşit olduğu bir toplumun güçlü olacağını dile getiren Tutdere, 'Kadınlar ve erkekler her platformda eşit muamele görür, kanun önünde eşit olursa o toplum güçlü olur. Biz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda kadınların her alanda hak ettiği yere gelmesi için çalışacağız' ifadelerini kullandı.

Adıyaman'ın deprem sonrası yeniden inşa sürecinde kadınların önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Tutdere, 'Bugün Adıyaman'ın sokaklarında ve okul bahçelerinde çocuk sesleri varsa bunun arkasında yürekli Türk kadınlarının emeği vardır. Hepinize teşekkür ediyorum' dedi.

Program, Kommagene Kadın Korosu'nun seslendirdiği türkülerin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - (Sibel TURAN)