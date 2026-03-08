Vali Varol, şehidin annesine çiçek takdim ederek taleplerini dinledi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit Piyade Teğmen Yunus Gül’ün annesi Rukiye Gül’ü evinde ziyaret etti. Vali Varol, ziyarette şehit annesine çiçek takdim ederek varsa ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatan topraklarında özgürce yaşamanın, şehitlerimize ve onları yetiştiren fedakâr annelere borçlu olunduğunu belirten Varol, şehit ailelerine devletin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Vali Varol, yaptığı açıklamada, “Bu anlamlı günde, vatan için canlarını feda eden kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor; bin bir emekle yetiştirdikleri evlatlarını aziz vatan uğruna feda eden tüm şehit annelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden kutluyoruz” dedi.

Ziyaret sırasında aziz şehit Yunus Gül’ün ruhu için dua edildi ve ailesine sağlık, huzur ve esenlikler temennisinde bulunuldu.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK