Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Karakuş, Türk kadınının tarih boyunca sergilediği fedakârlık, cesaret ve vatan sevgisine dikkat çekti.

Karakuş açıklamasında, “Cennetin ayaklarının altına serildiği annelikteki önem, Dede Korkut’un Banu Çiçek’inde görülen cesaret, Cengiz Han’a ‘Ben Han’ım, o da beni Han’ım’ dedirten kudret; Gevher Nesibe ve Hafsa Sultan’da millete şifa olan merhamet; Zübeyde Hanım’da dünyayı değiştiren bir annenin fedakârlığı; Kara Fatma, Şerife Bacı ve Nene Hatun’da yiğitlik; Halide Edip’te vatan sevgisinin adıdır Türk Kadını” ifadelerine yer verdi.

Kadın Çalışanların Kamu Hayatındaki Rolü

Karakuş, kadınların kamu çalışma hayatında fedakârca devletine ve milletine hizmet ettiğini belirterek, devletin sorumluluğunun kadın çalışanların yaşamını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı. Açıklamada, iş hayatının aile ve sosyal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesinin hem Anayasa hem de millet tarihinin yüklediği bir zorunluluk olduğu ifade edildi.

Kadın Kamu Çalışanlarının Karşılaştığı Sorunlar

Karakuş, kadın kamu çalışanlarının karşılaştığı başlıca sorunları şöyle sıraladı:

Mobbing ve şiddet olaylarının mağduru olmaları,

Aşırı iş yükü,

Kreş ve çocuk bakım imkânlarının yetersizliği,

Sözleşmeli çalışma sisteminin aile yaşamını olumsuz etkilemesi.

Bu sorunların kadın çalışanların aile ve sosyal yaşamını ciddi biçimde etkilediğine dikkat çekildi.

Sendikal Mücadele ve Kadınların Rolü

Türk Sağlık-Sen olarak söz konusu sorunların çözümü için tüm gücümüzle mücadele edildiği belirtilen açıklamada, kadın çalışanların sendikal hayatta aktif rol almalarının mücadelenin değerini artıracağı vurgulandı. Karakuş, “İlk kadın memur Bedra Osman’ın, Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan çatısı altında verdiği mücadele, kadın memurların çalışma hayatındaki ilk kazanımlarını oluşturmuştur. Mücadele ederek kazanan bir gelenekten gelmektedir çalışan Türk kadını” dedi.

Açıklamada, tüm kadın sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına Türk Sağlık-Sen çatısı altında birleşme çağrısı yapıldı: “Gelin birlikte mücadele edip birlikte kazanalım.”

Kutlama ve Mesaj

Karakuş, mesajını tüm kadınlara yönelik kutlama ve başarı dilekleriyle tamamladı:

“Başta vatan için can veren şehitlerimizin eşleri ve anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Toplumsal yaşamda, çalışma hayatında ve sendikal mücadelede yer alan tüm kadınlarımıza başarılar diliyoruz.”

Kaynak : PERRE

HABER:

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ