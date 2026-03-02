Adıyaman Belediyesi, Başkan Abdurrahman Tutdere'nin talimatları doğrultusunda her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen Deprem Haftası kapsamında çocuklarda deprem bilinci ve güvenli yaşam kültürünü güçlendirmek amacıyla ödüllü resim yarışması başlattı.

Adıyaman Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışma, ilkokul 1-4. sınıflar ile ortaokul 5-8. sınıf öğrencilerine açık olacak. Öğrenciler, deprem bilinci ve güvenli yaşam temalı çalışmalarını 35x50 santimetre ölçülerindeki resim kâğıdına, serbest teknikle hazırlayabilecek. Her öğrenci yarışmaya tek eserle katılabilecek.

Katılım Şartları ve Başvuru Süreci

Eserlerin arka kısmına öğrenci bilgileri yazılacak. Okullar, kendi değerlendirmelerini yaptıktan sonra belirledikleri ilk üç eseri teslim edecek.

Başvurular için son tarih 5 Mart 2026 olarak belirlenirken, eserler Adıyaman Valilik Binası 1. Kat - Afet Risk Yönetim Odasına teslim edilecek.

Ödüller Belli Oldu

Yarışmada birinci olan öğrencilere bisiklet ve afet çantası, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ise tablet ve afet çantası verilecek.

Başkan Tutdere'den Davet

Konuya ilişkin açıklama yapan Abdurrahman Tutdere, çocukların deprem bilinciyle yetişmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Tutdere, 'Deprem Haftası vesilesiyle çocuklarımızın gözünden güvenli yaşamı ve afet bilincini görmek amacıyla anlamlı bir resim yarışması başlatıyoruz. 6 Şubat'ı yaşamış bir şehir olarak biliyoruz ki afetlere karşı bilinçli olmak hayati bir sorumluluktur. Bu bilinci geleceğimiz olan çocuklarımızla birlikte büyütmek istiyoruz. Yavrularımızın eserleri bizlere umut olacak, güvenli şehir idealimizi güçlendirecek. Tüm evlatlarımızı hayallerini tuvale yansıtmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

