Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı, yarıyıl tatilinde çocukları renklerin dünyasıyla buluşturuyor. Belediye bünyesinde açılan ücretsiz resim kursu ile çocuklar hem eğlenecek hem de hayal güçlerini tuvallere yansıtacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen proje, çocukların estetik duygularını geliştirmeyi ve sanatsal becerilerine katkı sağlamayı hedefliyor. Kurs programı, temel tekniklerin yanı sıra yaratıcı düşünme ve üretme becerileri üzerine yoğunlaşacak.

Eğlenceli ve Öğretici Bir Tatil

Yarıyıl tatiline özel hazırlanan eğitim programı, çocukların okul stresinden uzaklaşarak sosyalleşmelerini de sağlayacak. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki farklı grup seçeneği sunulan kurslar, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Resim sanatına ilgi duyan tüm çocukların katılımına açık olacak.

Kontenjan Uyarısı

Eğitimlerden yararlanmak isteyen velilerin başvurularını ivedilikle yapmaları gerekiyor. Kontenjan sınırlı olduğu için erken başvuru öneriliyor. Başvuru ve kurs detayları şöyle:

Başvuru Adresi: Bahçelievler Mahallesi, 917 Sokak, No:3 (Eski Şire Pazarı Mevkii), AKEM Binası, 1. Kat

Kurs Dönemi: Yarıyıl tatili boyunca hafta içi ve hafta sonu grupları

Katılım Koşulu: Ücretsiz (kontenjanla sınırlıdır)

Kaynak : PERRE