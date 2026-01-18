Seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çimenden, esnafın demokrasi kültürüne vurgu yaptı.

Çimenden, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Değerli Meslektaşlarım, Kıymetli Dostlar,Bir seçim sürecini daha, ustalarımızın olgunluğunun ve demokrasi kültürümüzün bir göstergesi olarak, huzur ve sükunet içinde tamamlamanın derin huzuru içindeyiz. Kimsenin canı yanmadan, kavga gürültüye mahal vermeden atlattığımız bu süreç için hepinize teşekkür borçluyum.Artık önümüzde, hep birlikte yönetime destek vererek oda esnafımız için verilen sözleri hayata geçirme zamanı. Bizler, her zaman olduğu gibi, yapıcı ve üretken duruşumuzu koruyarak, ortaya koyduğumuz vizyon doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde, mevcut başkan ve yönetiminin taahhüt ettiği, özellikle dükkanların en kısa sürede tamamlanıp teslim edilmesi gibi hayati projelerin takipçisi ve destekçisi olacağız. Bu konuda her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.Seçim süreci boyunca bizimle yürüyen, bize güç veren, oyuyla veya samimi desteğiyle yanımızda olan herkese yürekten şükranlarımı sunuyorum. Hepinizin işlerinde kolaylıklar, kazancınızda bereket ve hayırlar diliyorum.Birlikte, daha güzel günlere el ele vereceğimize yürekten inanıyorum. Sağ olun, var olun.Saygı ve sevgilerimle.'

Kaynak : PERRE