6 Şubat depremlerinin ardından uzun süredir faaliyetlerini farklı mekanlarda sürdüren Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adıyaman Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılış törenine, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman CHP İl Başkanı Engin Doğan, Adıyaman İYİ Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Hamza Özçelik, Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yapılan her açılışın kent adına önemli bir anlam taşıdığını belirterek, '6 Şubat depremlerinin ardından uzun süredir çalışmalarını farklı mekânlarda sürdüren, ancak bugünkü açılışla birlikte kendi binasına geçen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin binasının açılışı için bir aradayız. Her yerde ifade ediyorum; her açılış hepimizi büyük bir heyecanlandırıyor. Her açılışın kurdelesi kesildikçe, şehrin normalleştiği, yaralarının sarıldığı ve yeniden ayağa kalktığının işaretleri olarak görüyoruz. Bugün de güzide bir topluluk var, gerçekten uzun süredir göremediğimiz ama hasret kaldığımız bir birliktelik var. Bu birlikteliği sağladığınız için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum' dedi.

'Sivil Toplumun Gücü, Kentin Gücüdür'

Birlikte şehrin yeniden inşa edildiğini dile getiren Başkan Tutdere, 'Birlikte şehrimizi yeniden inşa ediyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak tüm sivil toplum kuruluşlarına elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü STK'sı güçlü olan bir kentin kendisinin de güçlü olacağına inanıyoruz. Sivil toplum kuruluşları kentin sorunlarına duyarlıysa, bu sorunların çözümü daha da kolaylaşıyor. Bu inanç ve anlayışla bugüne kadar tüm sivil toplum kuruluşlarımızın ve derneklerimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Adıyaman ve kentin sivil yaşamı açısından önemli bir kurum olduğuna dikkat çeken Başkan Tutdere, 'Atatürkçü Düşünce Derneği, Adıyaman ve kentin sivil alanı açısından önemli bir yer ve önemli bir kurumdur. Yeni seçilen yönetimin bu süreçte yapacağı çalışmalarla kentimizin gelişmesine ve sorunlarının aşılmasına katkı sağlayacaktır. Sevgili Dernek başkanına ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Tüm sivil toplum örgütlerinin önerilerine, eleştirilerine ve desteklerine ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle Atatürkçü Düşünce Derneği'nden, yalnızca dernek faaliyetleriyle sınırlı kalmayarak Adıyaman'ın ve halkın temel sorunlarının çözümü konusunda düşünmelerini ve yol göstermelerini de bekliyoruz' dedi.

'6 Şubat Depremi Birçok Değerimizi Yok Etti'

ADD Adıyaman Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Özcan ise, 6 Şubat depreminin birçok değeri yok ettiğini belirterek, '6 Şubat depremi birçok değerimizi yok etti, insanlarımız hayatını kaybetti, binalarımız yıkıldı. Öncelikle depremde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda bir Atatürkçü Düşünce Derneği üyemizi de kaybettik' dedi.

'Binalar Yıkılabilir Ancak Düşünceler Yaşamaya Devam Eder'

Binaların yıkılabileceğini ancak düşüncelerin yaşamaya devam ettiğini belirten Özcan, 'Binalar yıkılabilir ancak düşünceler yaşamaya devam eder. Bu düşünceler arasında en önemlilerinden biri Atatürkçü düşünce sistemidir. Cumhuriyet'i kuran, modern devleti yaratan, aklı ve bilimi önceleyen bu düşünce sisteminin geleceğimiz, birlikte yaşamımız ve dayanışmamız açısından son derece kıymetli ve değerli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneğimizin şubesini 3 yıl aranın ardından yeniden açıyoruz. Bundan sonraki süreçte birlikte etkinlikler gerçekleştireceğiz; paneller, seminerler ve öğrencilere yönelik çalışmalar yapacağız. Üniversitede Atatürkçü Düşünce Topluluğu'nu kurduk, tiyatro grubunu oluşturduk. 15 Şubat'ta Türk Halk Müziği Korosu'nu başlatıyoruz. Bu süreçte sizlerin katkılarını bekliyoruz. Bizlere destek sağlayan Sayın Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye çok teşekkür ediyorum' dedi.

