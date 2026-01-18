Liste Daha Da Genişledi

2026 yılında yapılan düzenlemeyle yıpranma payı kapsamı genişledi ve yeni riskli iş kolları ile sağlık sektöründeki bazı alanlar daha güçlü şekilde listeye girdi.

Listedeki Meslekler şu şekilde;

Gazeteciler: Sarı basın kartı sahibi muhabirler ve basın çalışanları.

Maden ve Yeraltı İşçileri: En yüksek paya sahiptirler. (Yılda 180 gün, yani 6 ay).

Güvenlik Güçleri: Asker, Polis, MİT mensupları, Cezaevi infaz koruma memurları (Gardiyanlar).

Ağır Sanayi: Demir-çelik fabrikası çalışanları, cıva üretimi, asit üretimi gibi zehirli maddeyle çalışanlar.

İtfaiyeciler: Yangın söndürme ekipleri.

Yeni Eklenen Meslekler

Çimento fabrikası çalışanları, alüminyum fabrikaları, dökümhane işçileri ve cam sanayi çalışanları da 2026 itibarıyla listeye dahil edildi.

Yıpranma payı nedir?

Yıpranma payı, ağır işlerde çalışanların her yıl için ilave prim günü kazanması anlamına geliyor. Normal şartlarda bir çalışan yılda 360 gün prim öderken, yıpranma payı olan mesleklerde bu süre risk grubuna göre yılda 60, 90 veya 180 gün artıyor. Örneğin yılda 90 gün yıpranma payı olan bir işte 12 ay çalıştığınızda SGK priminizi 360 gün yerine 450 gün olarak işliyor.

Kaynak : PERRE