Murat Kurum'dan 9 Şehrin Kura Takvimiyle İlgili Paylaşım

Sosyal medya hesabından 19-25 Ocak haftasının kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız' mesajını verdi.

19-25 Ocak 2026 Kura Takvimi

TOKİ'nin duyurduğu takvime göre 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında farklı illerde kura çekimleri yapılacak. Kura programı şu şekilde:

19 Ocak Pazartesi: Şanlıurfa

21 Ocak Çarşamba: Trabzon, Tokat

22 Ocak Perşembe: Amasya

23 Ocak Cuma: Manisa, Kastamonu, Sivas

24 Ocak Cumartesi: Aydın

25 Ocak Pazar: Giresun

Kaynak : PERRE