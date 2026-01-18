Murat Kurum'dan 9 Şehrin Kura Takvimiyle İlgili Paylaşım
Sosyal medya hesabından 19-25 Ocak haftasının kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız' mesajını verdi.
19-25 Ocak 2026 Kura Takvimi
TOKİ'nin duyurduğu takvime göre 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında farklı illerde kura çekimleri yapılacak. Kura programı şu şekilde:
19 Ocak Pazartesi: Şanlıurfa
21 Ocak Çarşamba: Trabzon, Tokat
22 Ocak Perşembe: Amasya
23 Ocak Cuma: Manisa, Kastamonu, Sivas
24 Ocak Cumartesi: Aydın
25 Ocak Pazar: Giresun
Kaynak : PERRE