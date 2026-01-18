Adıyaman'da eski Devlet Hastanesi'nin yukarı kısmında, yol ortasında tam kapanmamış halde bulunan rögar kapağı kazalara davetiye çıkarıyor. Özellikle gece saatlerinde ve yoğun trafik akışının olduğu zamanlarda fark edilmesi güç olan açık rögar kapağı, sürücüler ve yayalar için tehlike oluşturuyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, olası kazaların önüne geçilmesi için yetkililerin bir an önce gerekli önlemleri almasını istedi. Yol güvenliğini tehdit eden durum nedeniyle araçlarda maddi hasar oluşurken, yayalar açısından ise ciddi yaralanma riski bulunduğu ifade edildi.

Vatandaşlar, tam kapanmayan rögar kapağının onarılması ve yol güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlara çağrıda bulunurken, bölgede geçici de olsa uyarı levhası ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak : PERRE