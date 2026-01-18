İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığıyla Mücadele' kapsamında düzenlenen operasyonda 220 kilo 700 gram kokain ile 69 kilogram skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Edirne Emniyet Müdürlüğümüzce 'Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığıyla Mücadele' kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 220,7 kg kokain ile 69 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik!

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Hamzabeyli Gümrük sahası içerisinde bir tır içerisinde yapılan aramada; 220,7 kg kokain ve 69 kg skunk ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

Milletimizin bilmesini isterim ki biz uyuşturucuya karşı savaş açtık! Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır!

Edirne Valimizi, Edirne Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.'

Kaynak : PERRE