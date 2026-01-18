Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, süt üretiminde hijyen standartlarını yükseltmek ve üreticiye modern ekipman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Süt Sağım Hijyeninin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında başvuru sürecini başlattı. Proje çerçevesinde başvurular, 23 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek.

18-40 Yaş Aralığındaki Genç Çiftçilere ve Üreticilere Öncelik Verilecek

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, projeden faydalanmak isteyen üreticilerin TÜRKVET işletme kaydına sahip olması gerekiyor. Başvuruda bulunacak işletmelerde en az 5, en fazla 10 baş sağmal inek bulunması şartı aranacak. Ayrıca 18-40 yaş aralığındaki genç erkek çiftçiler ile kadın üreticilere öncelik verilecek. Daha önce süt sağım makinesi projesinden yararlanan üreticiler ise bu başvuru kapsamında değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuru yapmak isteyen yetiştiricilerin, kayıtlı oldukları İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen müracaat etmeleri gerektiği bildirildi. Merkez ilçe başvurularının ise Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'nde bulunan 107 numaralı odaya yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan, yeterli başvuru olmaması durumunda şart aranmaksızın dağıtım yapılacağı da duyuruldu. Proje ile birlikte hem süt üretiminde hijyen koşullarının iyileştirilmesi hem de üreticilerin daha sağlıklı ve verimli üretim yapmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak : PERRE