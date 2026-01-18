İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bir kafede meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 'yan bakma' gerekçesiyle çıktığı belirtilen tartışma sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre, Atlas Çağlayan ve arkadaşları ile yan masada bulunan grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında 15 yaşındaki E.Ç., Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçakladı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Atlas Çağlayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tehdit Mesajları Üzerine Soruşturma

Olayın ardından Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Çağlayan, tehdit mesajları aldığını belirterek şikâyette bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili resen soruşturma başlatıldığı belirtilerek, 'Fiil ve faillerin tespiti ile şüphelilerin gözaltına alınması konusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir' ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında, anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit ettikleri tespit edilen 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli Tutuklandı

Cinayet şüphelisi 15 yaşındaki E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. E.Ç., savcılık ifadesinde kendilerine küfür edildiğini iddia ederek, 'Bir süre kafede oturduktan sonra dışarı çıktık ve kafenin önünde beklemeye başladık' dedi.

Şüpheli, ifadesinin devamında 'Üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum' ifadelerini kullandı.

Anneden Açıklama

Gülhan Çağlayan, olay günü oğlunun her zaman gittiği kafede bulunduğunu belirterek, 'Bugün benim oğluma yapıldı, yarın başka Atlaslara yapılmasın' dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : PERRE