Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesinde Çekmece Kavşağı'nda düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Yağmur altında gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, Hatay'ın CHP açısından taşıdığı tarihsel ve siyasal öneme dikkat çekti. Özgür Özel, TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının ücretli olması, boş senetler ve faiz iddiaları üzerinden iktidara sert eleştiriler yöneltti.

'Hatay'ı Bir Daha Bırakmamak Üzere Geliyoruz'

Hatay'da geçmiş seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, 'Bu şehri büyükşehir olduğundan beri üç dönemin ikisinde kazandık. Son seçimlerde Hatay'da talihsizlikler yaşadık, hatalar yaptık ve Hatay'ı kaybettik. Hatay'ın bize en çok ihtiyacı olduğu bir zamanda çok küçük bir farkla irade çalındı. Bundan sonrası için, ilk seçimde Hatay'ı bir daha bırakmamak üzere Hatay'a sarılmaya geliyoruz. Kimse unutmasın, Hatay bizim için bir emanettir' ifadelerini kullandı, dedi.

Hatay'ın Cumhuriyet tarihindeki yerine vurgu yapan Özel, 'Hatay, bu ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesiydi. Bu bize Ata'mızdan vasiyettir. Hatay, Cumhuriyet Halk Partililerin ortak meselesidir' sözlerini dile getirdi, diye konuştu.

'Bu, Dünyanın Gözü Önünde Demokrasi Ayıbıdır'

Konuşmasında Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumuna da değinen Özel, 'Seçildiği halde görevine getirilmeyen bir milletvekili var. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Silivri'de tutuluyor. Hataylı sandıkta 'Beni o temsil etsin' dediği kişiyi hapiste tutuyorlar. Bunu nerede yaparsanız yapın ayıptır ama Hatay'da yapmak en büyük demokrasi ayıbıdır. Bu Hatay sandık kurarak, oy vererek Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmıştır. Sandıktan çıkan iradeyi yok sayanlara yazıklar olsun' ifadelerini kullandı.

'Parayla Çadır Satanlar Onlar'

6 Şubat depremlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, 'Resmi kayıtlara göre 53 bin 537 canımızı kaybettik, bunun 24 bini Hatay'da. O gün belediyelerimiz, hangi partiden olursa olsun, canla başla çalıştı. Ancak bugün çıkıp bu emekleri yok sayıyorlar. Millet enkaz altındayken IBAN gönderen bunlardı. Millet sokaktayken parayla çadır satanlar bunlardı. Bunları Hatay halkı biliyor. 21 yıl iktidarda olacaksın, 3 trilyon dolar vergi toplayacaksın, 40 milyar dolar deprem vergisi alacaksın ama depreme hazırlık yapmayacaksın. Sonra da herkes suçlu olacak, sen olmayacaksın. Böyle siyaset olmaz' dedi.

'Deprem Konutları Bedava Değil'

Deprem konutlarıyla ilgili eleştirilerini sürdüren Özel, 'Bir yıl içinde 650 bin konut teslim edeceğiz dediler. Üç yılın sonunda hâlâ sözlerin tamamı tutulmuş değil. Bugün Hatay'da 155 bin kişi konteynerlerde yaşıyor. Konutların bedava olduğunu söylüyorlar ama insanlara boş senetler imzalatılıyor. Faiz maddesi boş bırakılıyor. Bu kabul edilemez' ifadelerini kullandı.

Özel, 'Depremzedeye verilen ev 170 metrekareyken 70 metrekareye düşürülüyor. Elektrik, su, aidat yüzünden konteynerden çıkamayan insanlar var' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Özel, 'Çık açıkça söyle, 'Deprem konutlarından vergi almayacağız' de. Biz de Meclis'te bunun kanununu çıkaralım' çağrısını yaptı.

'Hatay'da Tarım da Çökmüş Durumda'

Hatay'ın tarımsal sorunlarına da değinen Özel, 'Eskiden 1 kilo pamukla 2,5 litre mazot alınıyordu, şimdi 2,5 kilo pamukla 1 litre mazot alınamıyor. Çiftçi perişan. Kanunen çiftçiye verilmesi gereken destek 772 milyar lirayken bütçeye 168 milyar konuldu' dedi.

Özel, deprem bölgesindeki çiftçiler için, 'Bağ-Kur, SSK ve vergi borçları silinmeli, tarım kredilerinin faizleri kaldırılmalı' ifadelerini kullandı.

'Ulu Cami'yi Biz Yapacağız'

Hatay'daki Ulu Cami'nin yeniden inşasına ilişkin de konuşan Özel, 'Bursa Büyükşehir Belediyesi bu camiyi yapmaya hazırdı. İzinler geciktirildi, protokol iptal edildi. 'CHP yaptı' denmesin diye engel çıkardılar. Ama o Ulu Cami bitecek. Haziran ayında Ulu Cami'de cuma namazını kılacağız' ifadelerini kullandı.

'Bu, Seçmen İradesine Darbedir'

Konuşmasının sonunda 19 Mart sürecine değinen Özel, '19 Mart seçmen iradesine yapılmış bir darbe girişimidir. O gün yollar kapatıldı, metrolar durduruldu ama halk engellenemedi. Bunun bedeli 160 milyar dolar oldu, enflasyon arttı, hayat pahalılaştı. Emekliyle, emekçiyle, çiftçiyle meydanlardayız. Hatay'ın arkasındayız ve bu mücadeleyi sürdüreceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE