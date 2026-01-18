Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Batıkent Deprem Konutları 5. Etap'ta yaşanan ısınma ve doğalgaz sorununu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme getirdi. Milletvekili Tanal, kış ortasında yüzlerce depremzedenin yaşadığı konutlarda ısınma ve mutfaklarda gaz olmadığını belirterek, 'Kış ortasında yüzlerce depremzede konutta ısınma yok, ocakta gaz yok. İnsanlar soğukta yaşamaya zorlanıyor. Depremzede yurttaşlarımız yemeklerini elektrikli ocaklarla yapmaya çalışıyor, bu durum yangın riskini artırıyor' dedi.

Sorunun çözümünde kurumların sorumluluğu birbirine attığını ifade eden Tanal, paylaşımında, 'Site yönetimi 'yüklenici firma' diyor, yüklenici firma 'Aksa Gaz' diyor. Depremzedeye reva görülen bu mu?' sözlerine yer verdi.

'Bu Vatandaşı Kaderine Terk Etmektir'

Depremzedelerin konutlara yerleştirilmesine rağmen temel yaşam hakkı olan ısınma ve güvenli enerjiye erişimin sağlanamadığını dile getiren Milletvekili Tanal, yaşanan durumu 'ihmal' olarak nitelendirdi. Tanal açıklamasında, 'Bu açıkça ihmal, beceriksizlik ve vatandaşı kaderine terk etmektir' ifadelerini kullandı.

'Bu İşin Takipçisi Olacağım'

Yetkililere çağrıda bulunan Mahmut Tanal, 'Valilik, AFAD, TOKİ, yüklenici firma ve Aksa Gaz derhal devreye girmeli, ısınma ve gaz sorunu aynı gün içinde çözüme kavuşturulmalıdır. Depremzedenin sobasız, gazsız, çaresiz bırakılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu işin takipçisi olacağım' dedi.

