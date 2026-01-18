Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sonrası bozulan Malatya Caddesi'nde onarım çalışmalarına devam ediyor. Zarar gören yol bölümlerinde, asfalt yama ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Belediye ekipleri, kent genelinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları en aza indirmek için sahada yoğun bir mesai yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmaların, planlama doğrultusunda kısa sürede tamamlanarak Malatya Caddesi'nin yeniden güvenli bir şekilde trafiğe açılması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE