Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre Adıyaman genelinin bugün parçalı ve çok bulutlu, olması beklenirken yarın kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği açıklandı.

Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;

18 Ocak Pazar Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 1/ 6

Besni: 0/ 4 Derece

Çelikhan: -7 / 1

Gerger: -2/ -3 Derece

Gölbaşı: -3/ 2 Derece

Kahta : -1 / 4 Derece

Samsat: 0 / 5 Derece

Sincik: -7 / -1 Derece

Tut: -5 / 2 Derece

19 Ocak Pazartesi Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 0 / 4

Besni: -7 / 1 Derece

Çelikhan: -9/ 5 derece

Gerger: -7/ 1 Derece

Gölbaşı: -11/ 1 Derece

Kahta: -5 / 1 Derece

Samsat: -2/ 3 Derece

Sincik: -12/ -4 Derece

Tut: -8/ 2 Derece

Kaynak : PERRE