Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre Adıyaman genelinin bugün parçalı ve çok bulutlu, olması beklenirken yarın kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği açıklandı.
Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;
18 Ocak Pazar Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 1/ 6
Besni: 0/ 4 Derece
Çelikhan: -7 / 1
Gerger: -2/ -3 Derece
Gölbaşı: -3/ 2 Derece
Kahta : -1 / 4 Derece
Samsat: 0 / 5 Derece
Sincik: -7 / -1 Derece
Tut: -5 / 2 Derece
19 Ocak Pazartesi Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 0 / 4
Besni: -7 / 1 Derece
Çelikhan: -9/ 5 derece
Gerger: -7/ 1 Derece
Gölbaşı: -11/ 1 Derece
Kahta: -5 / 1 Derece
Samsat: -2/ 3 Derece
Sincik: -12/ -4 Derece
Tut: -8/ 2 Derece
Kaynak : PERRE