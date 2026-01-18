Adıyaman'ın Kahta ilçesinde daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Adeviye Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Dede'nin yakınları, aralarında husumet bulunan Mustafa Aytepe'nin yakınlarının bulunduğu iş yerine gitti. İş yerinde bulunan Ramazan Aytepe ve Mesut Aytepe'ye silahla ateş açılması sonucu iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ramazan Aytepe ve Mesut Aytepe, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

