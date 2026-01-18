Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette, Adıyaman'da yürütülen kamu hizmetleri, İl Özel İdaresi'nin çalışmaları ve basının toplumsal sorumluluğu çerçevesinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Murat Çeliker, Vali Yardımcısı Göktaş'ın göreve başladığı günden bu yana ortaya koyduğu yönetim anlayışının Adıyaman'da önemli bir fark yarattığını söyledi. Çeliker, sahaya hâkim, çözüm odaklı ve koordinasyonu güçlü bir yönetim anlayışı sergileyen Göktaş'ın İl Özel İdaresi'ni daha etkin ve üretken bir yapıya kavuşturduğunu ifade etti.

Başkan Murat Çeliker açıklamasında, 'Sayın Şükrü Alperen Göktaş, göreve başladığı ilk günden itibaren disiplinli, planlı ve vatandaş odaklı bir çalışma anlayışı ortaya koymuştur. Deprem sonrası gibi son derece hassas bir süreçte sahayı yakından takip eden, sorunlara hızlı çözümler üreten bir yönetim sergilemektedir. Bu yaklaşım Adıyaman için son derece kıymetlidir' dedi.

İl Özel İdaresi'nin köy yolları, içme suyu, altyapı, eğitim ve sosyal tesisler başta olmak üzere birçok alanda yürüttüğü çalışmaların önemli olduğunu belirten Çeliker, 'Sayın Göktaş'ın liderliğinde İl Özel İdaresi, sadece proje üreten değil, projelerini sahada başarıyla hayata geçiren bir kurum haline gelmiştir. Bu özverili çalışmalarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Basının kamuoyunu doğru bilgilendirme görevine de değinen Çeliker, İl Özel İdaresi çalışmalarının şeffaf şekilde yürütülmesi ve kamuoyuyla paylaşılmasının basın-kamu ilişkilerini güçlendirdiğini belirterek, Göktaş'ın basına verdiği önemin altını çizdi.

Ziyarette konuşan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş ise basının demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, basın mensuplarının toplumun gözü, kulağı ve sesi olduğunu ifade etti. Yapılan hizmetlerin vatandaşlara doğru ve eksiksiz şekilde ulaşmasında basının önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Göktaş, İl Özel İdaresi olarak Adıyaman'ın her noktasına eşit hizmet götürme anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

Özellikle kırsal bölgelerde yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik projelere öncelik verdiklerini ifade eden Göktaş, misafirperverliklerinden dolayı Dernek Başkanı Murat Çeliker ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

