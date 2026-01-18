Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Tut, Gölbaşı ve Besni ilçelerinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. İlçe ziyaretlerinin ilk durağı Tut oldu. Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, belde belediye başkanları ve partililerin katıldığı program kapsamında ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelindi. Sahada birebir görüşmeler yapan Aydın ve Özhan, vatandaşların talep ve beklentilerini yerinde dinledi.

Tut Kapalı Spor Salonu'nda antrenman yapan gençlerle de buluşan Aydın ve Özhan, basket atarak gençlere eşlik etti. Ardından Tut Kaymakamı Celal Güngör'ü ziyaret eden heyet, ilçeye yönelik yatırımlar ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe'ye yapılan ziyarette ise belediye hizmetleri ve yürütülen çalışmalar ele alındı.

Tut'un ardından Gölbaşı ilçesine geçen Aydın ve Özhan, AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti. AK Parti'ye yeni katılanlara hitap eden Aydın ve Özhan, partinin yerel ve genel siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Parti binasında yoğun ilgi gören ziyaretin ardından esnafla bir araya gelindi.

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın'ı da makamında ziyaret eden Aydın ve Özhan, ilçede devam eden kamu yatırımları, planlanan projeler ve vatandaşların taleplerini görüştü.

Programın son durağı Besni oldu. AK Parti İlçe Teşkilatıyla bir araya gelen Aydın, gittikleri her yerde AK Parti iktidarının hizmetlerini görmenin mutluluk verici olduğunu dile getirdiğini söyledi. Hüseyin Özhan ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Adıyaman'ın her köşesine hizmet götürme kararlılığını ifade etti.

Besni'de esnaf ziyareti gerçekleştiren Aydın ve Özhan, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan'ı ve Besni Kaymakamı Oğuz Aslan'ı ziyaret etti.

Heyet, programın sonunda Ahmet ve Hayal çiftinin nikah törenine katıldı.

