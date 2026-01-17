SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre zam aldı. Buna göre 2026'nın ilk yarısı için emekli zammı yüzde 12,19 oldu. En düşük emekli aylıklarına ise yüzde 18,40 oranında zam yapılarak 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılması kararlaştırıldı. Söz konusu düzenleme AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na geçtiğimiz günlerde sunuldu.

Düzenlemenin 20 Ocak Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Genel Kurul'da kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu 2 adımdan sonra emekliler zamlı maaşlarına kavuşabilecek.

20 Bin Lira Hesaplara Ne Zaman Yatacak?

Teklifin yürürlüğe girmesinin ocak ayı maaşlarına yetişmemesi durumunda en düşük emekli aylığı alanların hesaplarına şubat ayında fark ödemesi yapılması bekleniyor.

