Orta Doğu'da savaş giderek büyürken altın ve gümüş fiyatlarında da hızlı hareketler yaşandı. Normal şartlarında altın piyasasında yükselmeler yaşanırken bu hafta başında altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilmeler yaşandı.

Kapalıçarşı'da haftaya 8 bin üzerinde başlayan altının gram fiyatı 7 bin 400 TL seviyelerini gördükten sonra 7 bin 500 TL'de dengelendi. Fiyatlar salı günü 7.066 TL seviyesini gördü. Haftanın üçüncü işlem gününde ise toparlanan gram altın 7.300 TL seviyelerinin üzerini gördü.

İşte 5 Mart 2026 güncel altın fiyatları

Altın (TL/GR)

7.276,77

Altın (ONS)

5.143,06

Cumhuriyet Altını

48.165,00

Yarım Altın

24.157,00

Çeyrek Altın

12.078,00

Gremse Altın

119.649,50

Ata Altın

49.355,42

Tam Altın

47.859,80

Has Altın

7.240,39

ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE