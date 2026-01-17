Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın ve Gümüşhane çevreleri ile Artvin ve Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi sürüyor. Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Kaynak : PERRE