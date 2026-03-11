Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ramazan ayı dolayısıyla Kahta Belediyesi personeliyle düzenlenen iftar programında buluştu. Kahta Belediyesi tarafından organize edilen program, belediye yönetimi, meclis üyeleri, birim müdürleri ve personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

İftar öncesinde Başkan Hallaç ve İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, masaları tek tek dolaşarak personelle selamlaştı ve sohbet etti. Başkan Hallaç, programda yaptığı konuşmada Kahta'nın altyapı, içme suyu, yol, temizlik ve sosyal hizmetler alanlarındaki eksikliklerine dikkat çekti. 'Artık bazı işleri idare ederek değil, planlayarak ve yeniden kurarak yürütmek zorundayız. Amacımız günü kurtarmak değil, yeni ve güçlü bir Kahta inşa etmektir' ifadelerini kullandı.

Hallaç, belediye içinde tarafgirlik anlayışına son verilmesi gerektiğini vurgularken, personelin sadece Kahta'nın ve hizmetin tarafı olması gerektiğini söyledi. 'Unutmayalım ki Kahta'ya güzel hizmetler tek bir kişinin yapacağı iş değildir. Bu bir ekip işidir. Her biriniz bu şehrin görünmeyen kahramanısınız. Ancak artık sadece rutin çalışmak yetmez; akıllı, sistemli ve çözüm odaklı çalışmamız gerekiyor' dedi.

Başkan, özellikle birim müdürlerinden sorunları sadece tespit etmekle kalmayıp, çözümleriyle birlikte ortaya koymalarını istedi. Belediye yönetiminin şeffaflık, disiplin ve tasarruf ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğini belirten Hallaç, 'Belediye aslında büyük bir emanettir. Bu kurumun her imkânında her vatandaşın, her çocuğun, her ihtiyaç sahibinin hakkı vardır' ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının niyet ve sorumluluk bilincini hatırlattığını ifade eden Başkan Hallaç, Belediye çalışanlarına seslenerek, 'Niyetimiz Kahta'ya hizmet olmalı; sorumluluğumuz ise emaneti hakkıyla taşımak olmalıdır. Birbirimizi yormak yerine destek olalım, sorun büyütmek yerine çözüm büyütelim. Her gün kendimize şu soruyu soralım: 'Bugün Kahta için neyi daha iyi yaptım?'' ifadelerini kullandı.

Program, Kahta Belediyesi personelinin Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ruhunu paylaştığı, belediye hizmetlerinin güçlenmesi için dayanışma mesajlarının verildiği anlamlı bir buluşmayla sona erdi. Başkan Hallaç, iftarın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm personelin Ramazan ayının kabul olmasını diledi.

