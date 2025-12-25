Adıyaman'da amatör spor kulüplerine destek olmak, gençlerin spora daha kolay ulaşmasını sağlamak ve sporun tabana yayılmasına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Amatör Futbol Kulüpleri Yerleşkesi hizmete açıldı. Altınşehir Bölgesi Küçük Sanayi Sitesi'nin batı mevkiinde yer alan ve daha önce prefabrik yaşam alanı olarak kullanılan yerleşke, yapılan düzenleme ve iyileştirme çalışmalarıyla amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarına uygun bir tesis haline getirildi.

Düzenlenen açılış törenine Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, amatör spor kulüplerinin başkanları, sporcular ve çok sayıda sporsever katıldı.

Açılışta konuşan Vali Dr. Osman Varol, amatör spor kulüplerinin yalnızca sporcu yetiştiren yapılar olmadığını, aynı zamanda disiplinli ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunduğunu belirtti. Varol, daha önce prefabrik yaşam alanı olarak kullanılan bu alanın kapsamlı çalışmalarla spor kulüplerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli bir yerleşkeye dönüştürüldüğünü ifade etti. Yeni bir tesis yapılana kadar amatör spor kulüplerinin faaliyetlerini burada sürdüreceğini kaydeden Varol, sporu ve gençleri desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri tesisi gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Sporcular ve kulüp temsilcileri ise yeni yerleşkenin amatör spora önemli katkılar sunacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Amatör Futbol Kulüpleri Yerleşkesi'nin Adıyaman spor camiasına hayırlı olması ve gençlerin sporla daha güçlü bağ kurmasına katkı sağlaması temenni edildi.

