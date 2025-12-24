Adıyaman Gölbaşı İlçe Kaymakamı Kadir Algın başkanlığında, Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda İl Genel Meclis Üyeleri, kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, özellikle kalıcı konutların yapım süreci, gelinen aşama ve planlanan teslimatlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda, muhtarların kurumlara ait soruları cevaplandırılırken, 2026 yılına yönelik hizmet planlamaları da ele alınarak talep ve öneriler doğrultusunda çözüm odaklı istişarelerde bulunuldu.

Toplantı sonrası yapılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği seçiminde Bağlarbaşı Köyü Muhtarı ile Yeni Mahalle Muhtarı mütevelli üyesi olarak seçildi.

Kaynak : PERRE