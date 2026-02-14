Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu. Yağışların ardından ilçe genelinde dere yataklarında taşkınlar meydana geldi. Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Yukarıçöplü Köyü mevkiinde bir araç sel sularına kapılarak tamamen çamura gömüldü.

İlçe merkezinde ise sel sularının yükselmesi sonucu bazı vatandaşlar mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmalarında bazı kişiler halatlar yardımıyla güvenli alanlara alınırken, bazı vatandaşlar da itfaiye araçlarının merdivenleri kullanılarak tahliye edildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, yağışların aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, sel riskine karşı özellikle dere yatakları ve su taşkını yaşanabilecek alanlardan uzak durulması çağrısında bulundu.

Kaynak : PERRE