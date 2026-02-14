Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da sürücüler zamların ardından güncel fiyatları yakından takip ediyor.

Büyükşehirlerle kıyaslandığında Adıyaman'da fiyatların benzer seviyelerde seyrettiği görülüyor. 14 Şubat 2026 itibarıyla kentte akaryakıt fiyatları dikkat çeken seviyelere ulaştı. Özellikle motorin fiyatının 60 TL bandını aşması maliyet baskısını artırdı.

Adıyaman güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin litre fiyatı: 59,13 TL

Motorin litre fiyatı: 60,09 TL

LPG litre fiyatı: 30,74 TL

Büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 57.03 TL

Motorin litre fiyatı: 57.76 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 56.86 TL

Motorin litre fiyatı: 57.58 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 57.96 TL

Motorin litre fiyatı: 58.87 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 58.24 TL

Motorin litre fiyatı: 59.15 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

Kaynak : PERRE