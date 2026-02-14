Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik faaliyetlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında Kahta ilçesinde 3 şüphelinin, haksız kazanç sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri ve bu yöntemle mağduriyet oluşturdukları tespit edildi.

Tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik savcılık talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

