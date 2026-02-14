Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı görevine atanan İsmail Gümüş için kapsamlı bir karşılama programı düzenlendi. Programa, Merkez İlçe Başkanı, ilçe başkanları, Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı yöneticileri, parti yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Yaklaşık 200 Araçlık Konvoyla Karşılama

Şanlıurfa-Adıyaman yol ayrımında gerçekleşen karşılama, yaklaşık 200 araçlık konvoy eşliğinde yapıldı. Teşkilat mensupları birlik ve beraberlik mesajları verirken, sık sık destek sloganları attı. Konvoy, şehir girişinde adeta bir gövde gösterisine dönüştü ve katılımcılar coşkulu bir şekilde programı karşıladı.

Şehitlik ve Deprem Şehitliği Ziyareti

Karşılama programının ardından konvoy, şehir merkezine doğru hareket etti. Atatürk Bulvarı istikametinden Yeni Mezarlık'a geçen heyet, burada Şehitlik ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Cuma Namazı ve Başsağlığı Ziyareti

İl Başkanı İsmail Gümüş ve teşkilat mensupları, program kapsamında Cuma namazına katıldı. Namaz sonrası camide kılınan cenaze namazına iştirak eden Gümüş, merhumun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kurban Kesimi ve Teşkilat Buluşması

Ziyaretlerin ardından parti il binasına geçildi. Burada kurban kesimi gerçekleştirildi ve hayırlı olsun duaları okundu. Kurban merasiminin ardından İl Başkanlığı toplantı salonunda teşkilat buluşması yapıldı.

Gümüş'ten Teşkilata Mesaj

Toplantıda konuşmasına başlamadan önce Bilge Lider Dr. Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileten İl Başkanı İsmail Gümüş, teşkilata birlik ve istişare mesajı verdi. Gümüş, 'Birlik ve beraberlik içinde, davamıza yakışır bir şekilde çalışacağız. Kapımız herkese açık olacak; istişare kültürüyle hareket edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönemlerde görev yapmış il başkanlarına teşekkür eden Gümüş, 'Geçmişten bugüne kadar görevi devreden tüm il başkanlarıma teşekkür ediyorum. Onların emekleri ve katkıları bizler için kıymetlidir. Bu görevi bir adım daha ileriye taşımak için azimle, kararlılıkla çaba ve gayret göstereceğiz' dedi.

İl Başkanı Gümüş, teşkilatın tüm kademeleriyle omuz omuza çalışacaklarını belirterek, MHP'nin Adıyaman'daki teşkilat yapısını daha da güçlendireceklerini vurguladı.

