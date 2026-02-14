Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Adıyaman'da hafta sonu hava koşullarında kademeli bir değişim bekleniyor. Bugün kent genelinde yağışlı hava etkili olurken, hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü. Yağmurun özellikle gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Pazar günü ise yağışın bölgeyi terk etmesiyle birlikte parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklığın 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Bugün ilçe ilçe sıcaklık değerleri ise şöyle:

Besni: 6

Çelikhan: 4

Gerger: 8

Gölbaşı: 8

Kahta: 9

Samsat: 12

Sincik: 4

Tut: 5

15 Ocak Pazar günü beklenen sıcaklıklar:

Besni: 13 derece

Çelikhan: 10 derece

Gerger: 16 derece

Gölbaşı: 17 derece

Kahta: 15 derece

Samsat: 14 derece

Sincik: 12 derece

Tut: 14 derece

Kaynak : PERRE