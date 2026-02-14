Altın piyasasında hafta başında rekor seviyelere yaklaşan fiyatlar, hafta ilerledikçe düşüş eğilimine girdi. Bugün yatırımcılar gram, çeyrek ve ons altın fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. ABD'den açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, küresel piyasalarda doların güçlenmesine yol açarken altın fiyatlarında baskı oluşturdu.

Hafta içinde düşüş eğilimine giren altın, yeni güne kısmi toparlanma sinyaliyle başladı. Ons altın kayıplarının bir bölümünü telafi ederken, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Serbest Piyasa Altın Fiyatları (14 Şubat 2026)

Gram Altın: 7.075,98 TL

Çeyrek Altın: 11.569,22 TL

Yarım Altın: 23.138,44 TL

Cumhuriyet Altını: 49.149,00 TL

Gremse Altın: 120.611,00 TL

Ata Altın: 49.502,00 TL

Ziynet Altın: 46.135,37 TL

14 Ayar Bilezik Gram: 5.307,63 TL

18 Ayar Bilezik Gram: 5.900,00 TL

22 Ayar Bilezik Gram: 7.006,53 TL

Ons Altın Fiyatları

Ons Altın / USD: 5.032,66 USD

Ons Altın / TL: 220.072,40 TL

Kaynak : PERRE